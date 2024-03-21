Meksika Devlet Başkanı Obrador, Teksas'taki göçmen yasasına sert çıktı: Sınır dışı edilen kişileri kabul etmeyeceğiz

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Teksas eyaletinde düzensiz göçmenlerle ilgili çıkan yasayı eleştirdi.

Obrador dün düzenlediği basın toplantısında, Teksas'ta sınır dışı edilen hiç kimseyi kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Obrador, ABD Yüksek Mahkemesi'nin önünü açtığı yasayı "acımasızca, insanlıktan çıkarıcı ve haksız" diye niteledi.

Eyalette kolluk kuvvetlerine, Meksika sınırından Teksas'a yasadışı yollarla giren göçmenlerin gözaltına alma yetkisi veren karara sert çıkan Obrador, "Son kez söylüyorum, Teksas yönetiminin sınır dışı ettiği kişileri kabul etmeyeceğiz" dedi.

Meksika Devlet Başkanı, "Bu acımasız yasaya karşıyız. Yasa insan haklarına tamamen aykırı. Bu insanlıktan çıkarıcı, Hristiyanlığa aykırı, adalatesizdir… Yasa sadece uluslararası hukuku değil, aynı zamanda İncil'i de çiğniyor" diye konuştu.

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ABD'de Yüksek Mahkeme, söz konusu eyalet yasasının yürürlüğe girmesini dün onaylamıştı. Mahkemenin kararı, aynı zamanda eyalet yargıçlarına, kişilerin Meksika'ya sınır dışı edilmelerine karar verme yetkisi de sağlıyor.

Ancak birkaç saat sonra ABD 5. Bölge Temyiz Mahkemesi'nde, Yüksek Mahkeme'nin yasanın yürürlüğe girmesini onaylamasından birkaç saat sonra oylama yapıldı. Oylamada, Yüksek Mahkeme'nin onayladığı yasanın tekrar durdurulması kararı çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki Demokrat hükümet, geçen yıl Teksas'ın yasama meclisi tarafından kabul edilen yasayı, "federal göçmenlik uygulamalarına eşi benzeri görülmemiş bir müdahale" olarak nitelemiş ve yargıçlara iptal çağrısında bulunmuştu.

BIDEN HÜKÜMETİ İLE TEKSAS VALİSİ ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Teksas Valisi Greg Abbott, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentinde sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisinde olduğunu belirterek dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.