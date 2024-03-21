A Milli Takım'ın rakibi Macaristan!

8-4 MACARİSTAN ÖNDE

Türkiye ve Macaristan, bu maçla birlikte tarihlerinde 15. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 28 golle yanıt verdi.