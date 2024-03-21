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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın rakibi Macaristan! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın rakibi Macaristan!

        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamındaki ilk sınavında 22 Mart Cuma (yarın) günü deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:02
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki ilk sınavında Macarsitan ile karşı karşıya gelecek. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 2

          8-4 MACARİSTAN ÖNDE

          Türkiye ve Macaristan, bu maçla birlikte tarihlerinde 15. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

          Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 28 golle yanıt verdi.

        • 3

          RESMİ MAÇLARDA GALİBYET SAYISI EŞİT

          Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

        • 4

          1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı. 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

        • 5

          2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

        • 6

          İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.

        • 7

          MACARLARDAN FARKLI GALİBİYET

          Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı. Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.

        • 8

          MACARİSTAN B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ

          A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı. Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla kaybetti.

        • 9

          Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

          Tarih Yer Organizasyon Sonuç
          18.11.2020 Budapeşte UEFA Uluslar Ligi 0-2
          03.09.2020 İstanbul UEFA Uluslar Ligi 0-1
          26.03.2013 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1
          16.10.2012 Budapeşte Dünya Kupası Elemeleri 1-3
          12.09.2007 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3-0
          07.10.2006 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0
          06.09.1995 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0
          07.09.1994 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2
          05.09.1990 Budapeşte Özel 1-4
          16.03.1988 Budapeşte Özel 0-1
          04.04.1984 İstanbul Özel 0-6
          22.09.1982 Györ Özel 0-5
          29.04.1962 Budapeşte Özel 1-2
          19.02.1956 İstanbul Özel 3-1

          Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

        • 10

          TÜRKİYE'NİN 623. SINAVI

          Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 623. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 281'i özel toplam 622 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.

        • 11

          Milli takım, 266'sı deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 851 gol attı, kalesinde 888 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 622 karşılaşmanın 538'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

        • 12

          HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

          Milliler, 622 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

        • 13

          Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

        • 14

          MONTELLA YÖNETİMİNDE 5. MAÇ

          Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde beşinci maçına Macaristan karşısında çıkacak. Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanan Türkiye, dördüncü maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 9 gol atan milliler, kalesinde 3 gol gördü.

        • 15

          Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

        • 16

          Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti. Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

          Tarih Maç Organizasyon Sonuç
          21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1
          18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3
          15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0
          12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1
        • 17

          2024'TEKİ İLK MAÇ​​​​​​​

          A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki ilk maçına Macaristan deplasmanında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci karşılaşmasını ise 26 Mart Salı günü oynayacak. Milli takım, hazırlık maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

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