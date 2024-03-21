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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan Temel Ünlü çete üyesi çıktı! - Son dakika haberler

        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan Temel Ünlü, çete üyesi çıktı!

        İstanbul Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan ve 2 buçuk ay polisten kaçan Temel Ünlü'nün, Mahzen-15 operasyonunda çökertilen "Çetinler" grubunun üyesi olduğu ortaya çıktı. Ünlü'nün firariyken şebeke üyeleri tarafından saklandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:22 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:44
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        Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan Temel Ünlü çete üyesi çıktı!
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        İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen 'Mahzen-15' operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Geçen yıl Kadıköy’de bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü'nün de operasyonda çökertilen 'Çetinler' grubunun üyesi olduğu öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre şüphelilerin Relax, Zümrüt, Arap, Esenkent, Happy, Hayalet gibi isimler kullandıkları belirlendi.

        ŞEBEKENİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

        Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salı günü İstanbul merkezli 7 ilde 'Mahzen-15' operasyonu düzenledi. Operasyonda 'Çetinler' olarak bilinen suç şebekesinin liderlerinin de aralarında bulunduğu 109 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona dair yeni detaylara ulaşıldı.

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        Buna göre 'Çetinler' grubuyla ilgili ilk olarak 14 Kasım 2022’de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ekipler, liderliğini Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı şebekenin Maltepe'de Zümrütevler, Gülensu, Gülsuyu ve Esenkent mahallelerinde faaliyet yürüttüğünü belirledi. Şebekenin uyuşturucu madde ticareti, silahlı yaralama, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tehdit, hakaret gibi çok sayıda suça karıştıkları saptandı.

        TAKMA İSİMLERLE VARDİYA USULÜ UYUŞTURUCU TİCARETİ

        Şebeke üyelerinin kendilerine Relax, Zümrüt, Arap, Esenkent, Happy ve Hayalet gibi isimler taktıkları, bu isimlerle mahallelerde vardiya ve 24 saat esasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmamak için kendi internetleri üzerinden sesli olarak arama gerçekleştirip mesajlaştıkları, sivil ve resmi polis araçlarının plakalarını ezberleyerek bu araçları bulundukları yerlerde görünce birbirlerine haber verdikleri belirlendi. Ayrıca şebeke üyelerinin kendilerine ait bölgelerde başkalarının uyuşturucu ticareti yapmasına da engel oldukları ortaya çıktı. Mahallelerde 24 saat usulüne göre yaya ve mobil şekilde erkete olarak tabir edilen gözcülerin bulunduğu, kendilerince daha güvenli bir ortamda uyuşturucu ve uyarıcı madde satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şebeke üyelerinin operasyonlarda yakalananlara maddi olarak destek olmaya devam ettikleri de öğrenildi.

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        GÜZELGÜN'E ÇARPAN TEMEL ÜNLÜ ŞEBEKE ÜYESİYMİŞ

        Şebeke üyelerinden birinin 18 Temmuz 2023’te Kadıköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarparak ölümüne neden olan ve uzun süre polisten kaçan Temel Ünlü olduğu ortaya çıktı.

        Ünlü’nün polisten kaçtığı süre içerisinde şebeke üyeleri tarafından saklandığı öğrenildi.

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        #son dakika
        #Temel Ünlü
        #Doğanay Güzelgün
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