Bu alışkanlıklar beyne zarar veriyor!
Her yeni yıl, dünyada pek çok şey gelişiyor ve değişiyor. Biz insanlar da bu değişimin bir parçasıyız. Fakat ne var ki, bazılarımız için alışkanlıklardan vazgeçmek o kadar da kolay olmuyor. Peki bu alışkanlıkların beyne verdiği zararı anlatsak fikirler değişir miydi? Küçümsenmeyecek kadar ciddi olumsuz etkileri olan bazı alışkanlıklara bir de bu taraftan bakın... İşte beyne zarar veren o alışkanlıklar...
- 1
YETERİNCE UYUMAMAK
Evet günümüzde bazılarımıza 24 saat yetmiyor! Uykuya geçmemizi sabote edecek türlü türlü etkenler de cabası! Yatak odasına konan TV'ler, ışıklı saatler, uyku modunda da olsa çalışmaya devam eden teknolojik aletler ya da uyutmayan düşünceler, kaygılar, korkular... Listeyi uzatmak mümkün. Fakat bir gerçek var ki; ne olursa olsun ideal zamanda ve yeterli sürede uyumak şart! Yeterince uyumayan bir insanda bilişsel gerileme, hafıza kaybı ve ruh hali değişimleri gibi ciddi sorunlar baş gösterebilir. Beyninizi korumak istiyorsanız, günde en az yedi saat uyuduğunuzdan emin olun.
- 2
OLUMSUZ DÜŞÜNCEYE TESLİM OLMA
İnsan beynine zarar veren alışkanlıklar arasında olumsuz düşünme de bulunuyor. Olumsuz düşünme alışkanlığı ruh sağlığına zarar verdiği gibi, insan beyninde daha fazla amiloid ve tau birikimine neden oluyor. Bu da Alzheimer hastalığının önemli bir göstergesi! Tüm dünyaya yayılan ve sarsıcı etkiler bırakan bir pandemi dönemini geçirdikten sonra stres, kaygı, depresyon gibi duygular hemen hemen hepimizin bünyesinde kendine yer etti. Zamanla bu duygularla yani olumsuz düşünerek yaşamaya alıştırdık belki de kendimizi... Ama durun! Olumsuz düşüncelere daha fazla teslim olmayın, bu alışkanlıktan kurtulmak için bardağın boş değil, dolu tarafını görmeye çalışın.
- 3
SAĞLIK SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELMEK
Kabul edelim çoğumuz zorunda olmadıkça zamanında doktora gitmekten kaçınıyoruz. Belki de yaşadığımız sıkıntılar gibi sağlık sorunlarını da yok saymak, görmezden gelmek bir alışkanlık haline geliyor zamanla... Ama unutmayın tedavi edilmemiş hastalıklar başka hastalıklara da yol açabilir.Sağlık sorunlarınızı göz ardı etmek, ileride beyin hasarı da dâhil olmak üzere ciddi sorunlara yol açabilir. Örneğin, tedavi edilmemiş hipertansiyonu olan kişilerde bunama gelişme olasılığı daha yüksektir.
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- 4
ÇOK YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEK
Müzik ruhun gıdası ama ne demişler; Her şeyin fazlası zarar! Müziğin çok yüksek sesle dinlenmesinin, Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını artırdığını biliyor muydunuz? Çok yüksek sesle müzik dinleme alışkanlığınız varsa, belki de ruhunuza bir iyilik yapmak için müzik dinlerken, ses düzeyi yüzünden beyninize zarar verdiğinizi hatırlayın ve ses ayarlarını gözden geçirin.
- 5
HAREKETSİZLİK
Sağlıklı bir vücut için her gün 8-10 bin adım atılması gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Peki bunu ne kadar sıklıkla uygulayabiliyoruz? Masabaşı çalışıyorsan ya da tüm günün evin içinde koşturmaca ile geçiyorsa ya da işe ve eve araçla gidip geliyorsan... Yani hareketsizlik gün geçtikçe bir alışkanlık haline geldiyse... Kalp hastalıkları, obezite ve diyabet dahil her türlü sağlık sorununa gittikçe yaklaştığınızı unutmayın! Tüm bu sağlık sorunları beyninize zarar verebilir ve bunama riskini artırabilir. Beyninizi sağlıklı tutmak istiyorsanız, düzenli egzersiz yaptığınızdan emin olun.
- 6
YALNIZLIK GÜZEL AMA FAZLASI BEYNE ZARAR!
Beyin sağlığını olumlu yönde etkileyen şeylerden biri de sosyalleşmek. Uzun süre sosyalleşmemek ise depresyona hatta bunamaya yol açabilir. Günümüz dünyasında sosyal hayattan izole, evinde tek başına mutlu olduğunu düşünen insanlar haline gelmeye başladık. Ama unutmayın, insan sosyal bir varlık ve bu olmadığı zaman beyin zarar görmeye başlıyor. Beyin sağlığı için arkadaşlar ve aile ile düzenli olarak zaman geçirmek çok faydalı olacaktır.
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- 7
GÜNEŞE YETERİ KADAR ÇIKMAMAK
Bu belki bilinçli yapılan bir alışkanlık olarak sayılmayabilir ama bir düşünün, güneşli bir hava gördüğünüzde ne zaman güneş ışığını üzerinizde hissedebildiniz? Böyle düşününce güneşe yeteri kadar çıkmamanın da zaman içinde istemsizce bir alışkanlık haline geldiğini fark edeceksiniz. Peki bu görmezden gelinen durum nelere yol açabiliyor? Hemen cevaplayalım: mevsimsel duygu bozukluğu ve depresyon kapıda demektir. Bu nedenle beyninizi sağlıklı tutmak için, kendinize iyilik yapın ve harekete geçin; bol miktarda güneş ışığı aldığınızdan emin olun.
- 8
AŞIRI YEMEK YEME
Her geçen yıl sağlıklı beslenme konusunda daha da çok şey öğreniyoruz. Beslenme alışkanlıklarımız da olumlu anlamda oldukça değişti buna diyecek bir şey yok! Ama kabul edelim bazı dönemler bir şeyler yolunda gitmiyor ve aşırı yemek yeme alışkanlığı baş gösteriyor. Hele bir de abur cubur varsa, beyin sağlığınızın bundan kötü etkilendiğini unutmayın! Fazla şeker beyni olumsuz yönde etkilediği gibi, obezite ve diyabete de yol açabilir. Ayrıca aşırı yeme alışkanlığı ise yaşlı kişilerde hafıza kaybı ve bilişsel gerileme gibi problemlerle ilişkilendirilmiştir.
- 9
SİGARA İÇMEK
Sağlığa zararlı olan sigara hayatınızda bir alışkanlık olarak yer etmişse altını çizerek vurgulamak gerekir ki: Sigara içmek kan damarlarına zarar verir; felce ve bilişsel gerilemeye yol açabilen kronik iltihaplanmaya neden olur. Sigara içen kişilerde demans gelişme olasılığı iki kat daha fazladır. Sigara içiyorsanız; beyniniz ve vücudunuz için yapabileceğiniz en iyi şey sigarayı bırakmaktır.
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