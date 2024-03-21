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        Haberler Dünya Elon Musk'ın şirketi Neuralink duyurdu: Beyin çipi yerleştirilen hasta düşünce yoluyla satranç oynadı

        Elon Musk'ın şirketi Neuralink duyurdu: Beyin çipi yerleştirilen hasta düşünce yoluyla satranç oynadı

        Neuralink, beyin çipleriyle ilgili çarpıcı gelişmeyi dünyayla paylaştı. Sosyal medyadaki canlı yayında, beyin çipi yerleştirdikleri kişinin düşünce yoluyla satranç oynadığı görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:40 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:40
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        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
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        Elon Musk'ın kurucusu olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, beyin çipi yerleştirdikleri kişinin düşünce yoluyla satranç oynadığını açıkladı.

        Neuralink, beyin çipi yerleştirilen hasta Noland Arbaugh'un satranç oynadığı anları X sosyal medya platformundaki canlı yayınında paylaştı.

        Arbaugh, canlı yayında yaklaşık 8 yıl önce kaza geçirdikten sonra ellerinin ve ayaklarının felç kaldığını belirterek beyin çipinin yerleştirmesi için yapılan ameliyatın "çok kolay" olduğunu söyledi.

        Videoda, Arbaugh'un düşünce yoluyla dizüstü bilgisayarının imlecini hareket ettirdiği ve satranç oynadığı görülüyor.

        Musk, 30 Ocak'ta X'ten yaptığı paylaşımda, bir önceki gün ilk kez bir insana Neuralink tarafından üretilen çip takıldığını aktarmıştı.

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        İlk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirten Musk, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünün sağlandığını belirtmişti.

        Musk, beyin çipi yerleştirilen hastanın sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebildiğini söylemişti.

        İNSAN DENEYLERİ ONAYI GEÇEN YIL ALINMIŞTI

        Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerindeki denemesinin başlaması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay alındığını açıklamıştı.

        Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

        Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

        *Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir.

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        #Elon Musk
        #Neuralink
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