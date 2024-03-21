Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.098,52 %1,60
        DOLAR 32,1317 %-0,75
        EURO 35,1852 %-0,63
        ALTIN 2.281,54 %0,34
        FAİZ 49,28 %0,92
        GÜMÜŞ GRAM 26,31 %-1,20
        BITCOIN 67.290,00 %0,32
        GBP/TRY 41,0809 %-0,83
        EUR/USD 1,0916 %-0,06
        BRENT 85,66 %-0,34
        ÇEYREK ALTIN 3.729,65 %0,32
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Alışverişte "IBAN" dönemi: Bu yöntemin riskleri neler? - İş-Yaşam Haberleri

        Alışverişte "IBAN" dönemi: Bu yöntemin riskleri neler?

        Bankaların POS cihazında artırdığı komisyonlar ve ödeme sürelerinin uzunluğu, birçok iş yerinde kart yerine "IBAN ile ödeme dönemini" başlattı. Peki, bu yöntemin bazı riskleri var mı? Yanıtı haberimizde...

        Giriş: 21.03.2024 - 14:46 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son dönemde esnaflar, kredi kartı yerine IBAN üzerinden para yollayarak ödeme yapılmasını tercih ediyor.

        Uzun geri ödeme süreleri ve yüksek komisyonlara bağlı olarak alışveriş yapılırken "IBAN dönemi" başladı.

        Bu durumla sürekli karşılaştıklarını belirten esnaflar, müşterilerin IBAN atmak istediklerini ifade ediyor. Müşteriler ise “POS cihazı geçmiyorsa, nakit de olmuyorsa IBAN'a atıyoruz” diyor.

        'VERGİ KAYBINA YOL AÇABİLİR'

        IBAN üzerinden ödeme yapılmasının risklerine ilişkin Avukat Taha Yasin Caner Habertürk’e konuştu.

        Caner, bu yöntemle ödeme yapmanın vergi kaybına neden olabileceğini ifade etti.

        Taha Yasin Caner, “Vergi kaybına şu şekilde yol açar. Bazı esnaflarımızın bu şekilde IBAN’a özellikle şahsi hesaplarına ödeme yaptırdığını görmekteyiz. Tabi şirketlerin yıllık gelir vergisi KDV gibi birden fazla gelir kalemi bulunmakta. Şahıslara yapılan ödemeler aslında şirketin bir geliri yokmuş gibi bir algıya ister istemez sebebiyet vermekte. Eğer IBAN ticari işletmeye ait bir IBAN ise yine bir sıkıntıdan aslında bahsetmeyiz. POS cihazından yapılmış ya da IBAN’dan yapılmış ama Burada esas sıkıntı olan husus şu; şahsi IBAN’ın kullanılması. Burada işte vergi kaçırma durumu söz konusu olur, buradaki ayrımı dikkatli bir şekilde yapmakta fayda var" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan Temel Ünlü çete üyesi çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan Temel Ünlü çete üyesi çıktı!
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Habertürk Anasayfa