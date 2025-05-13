Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fahriye Evcen yıllar sonra mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'ne gitti - Magazin haberleri

        Fahriye Evcen yıllar sonra mezun olduğu üniversiteye gitti

        Boğaziçi Üniversite'si Tarih Bölümü'nden mezun olan Fahriye Evcen, yıllar sonra bir çekim için okula gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıllar sonra mezun olduğu üniversiteye gitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Boğaziçi Üniversite'si Tarih Bölümü'nden mezun olan Fahriye Evcen, yıllar sonra bir çekim için üniversiteye gitti.

        Fahriye Evcen, 2014'te Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuştu.

        Fahriye Evcen, 11 yıl sonra mezun olduğu üniversiteye çekim için gitti.

        "ESKİ YUVAMDA SET HATIRASI"

        Fahriye Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde çektirdiği fotoğraflarını; "Eski yuvamda bir set hatırası" notuyla yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fahriye Evcen
        #Boğaziçi Üniversitesi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Habertürk Anasayfa