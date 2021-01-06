"O TEMPOYA ALIŞACAĞIM"

Ekranlara dönmek istediğini belirten Evcen, "Netleştiğinde söylemek daha doğru. Dönmeyi düşünüyorum ama net bir şey yok. Çalışan anne nasıl olacak ben de bilmiyorum ama bakıp, göreceğiz. Bir şekilde o tempoya alışacağım" şeklinde konuştu.