"BURAK HARİKA BİR BABA"

Geçtiğimiz aylarda bir yaşına basan Karan bebek ile ilgili konuşan Fahriye Evcen, "Annelik çok güzel bir duygu. Gayet de iyi gidiyor. Tabii ki ilk zamanlar yorucu geçti ama şimdi çok güzel ve alıştık" şeklinde konuştu.

Evcen, eşine "Burak harika bir baba" şeklinde iltifatlar yağdırdı.