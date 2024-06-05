Fahiye Evcen: "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden"

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Geçtiğimiz gün 38 yaşına giren oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından kendisi, eşi Burak Özçivit, oğulları; Karan ve Kerem'in minyatürlerinin olduğu bir pasta etrafından ailecek verdikleri pozla yaş gününü kutladı.

Fahriye Evcen, paylaştığı bu fotoğrafa; "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden biriydi. Tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, ve çok kalabalık ailem, hepinize güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram