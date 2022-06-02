Facebook’ta üst düzey ayrılık!

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Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp’ın çatı kuruluşu Meta’nın operasyonlarından sorumlu üst yöneticisi (COO) Sheryl Sandberg, görevinden ayrılacağını açıkladı.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in deyim yerindeyse sağ kolu konumunda olan Sandberg, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, 14 yıl sonra Meta'dan ayrılacağım haberini paylaşıyorum” dedi.

MARK, GOOGLE'DAN TRANSFER ETMİŞTİ

Facebook’u sarsan Cambridge Analytica skandalında Mark Zuckerberg ile birlikte eleştiri oklarının en çok hedefinde olan Sandberg, 2001-2008 yılları arasında Google'da küresel satış ve operasyonlardan sorumlu başkan vekili olarak görev yapmasının ardından 2008 yılının Mart ayında Facebook'a transfer olmuştu.

"O'NDAN 3 ŞEY İSTEMİŞTİM..."

Ayrılık kararını Facebook hesabından paylaştığı uzun bir yazı ile duyuran Sheryl Sandberg, şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

“Mark ile ilk tanıştığımda, gerçekten yeni bir iş aramıyordum ve onunla tanışmanın hayatımı nasıl değiştireceğini asla tahmin edemezdim… Aylar sonra, sayısız Mark ile akşam yemeği ve sohbetten sonra, bana bu işi teklif etti…Facebook'a katılmayı düşündüğümde, Mark'tan üç şey istedim: Yan yana oturacağız, her hafta bire bir görüşeceğiz ve o toplantılarda bir şeyleri yanlış yaptığımı düşününce bana dürüstçe geri bildirim verecek. Mark üçüne de evet dedi ancak geri bildirimlerin karşılıklı olması gerektiğini ekledi. Bugüne kadar da verdiği sözleri tuttu.”

"BERABER BÜYÜDÜK..."

“Bu 14 yıl boyunca Mark'ın yanında olmak hayatımın onuru ve ayrıcalığıydı. Mark gerçek bir vizyoner ve ilgili bir lider. Bazen diyor ki beraber büyüdük. Tanıştığımızda, o henüz 23 yaşındaydı ve ben 38 yaşındaydım. Birlikte bu şirketi yönetmenin büyük iniş ve çıkışlarını yaşadık, ayrıca muhteşem Priscilla ile evliliğini, düşüklerinin acısını, çocuklarının sevincini yaşadık ve çok daha fazlası…”

“Meta'da son 14 yılda birlikte çalışma ayrıcalığına sahip olduğum binlerce zeki, kendini adamış insana minnettarım. Bu ekip sayesinde -geçmişte ve şimdi- 3 milyardan fazla insan iletişim halinde kalmak ve deneyimlerini paylaşmak için ürünlerimizi kullanıyor. 200 milyondan fazla işletme bunları sanal vitrinler oluşturmak, müşterilerle iletişim kurmak ve büyümek için kullanıyor. İnsanların inandığı nedenler için milyarlarca dolar toplandı.”

“2008 yılında bu işe girdiğimde 5 yıl bu rolde olacağımı umuyordum. 14 yıl sonra hayatımın bir sonraki bölümünü yazma zamanım geldi. Geleceğin ne getireceğinden tam olarak emin değilim. Ama biliyorum ki hayırseverlik işime daha fazla odaklanacağım. Bu sonbaharda şirketten ayrılacağım. Meta'nın yönetim kurulunda hizmet vermeye ise devam edeceğim.

“BİR DÖNEMİN SONU…”

14 yıllık görevinin ardından Facebook’tan ayrılacağını duyuran Sheryl Sandberg’in bu paylaşımının ardından, Mark Zuckerberg ise şu açıklamayı yaptı:

“Bir dönemin sonu. Birlikte çalıştığımız 14 yılda reklam işimizi tasalardınız, harika insanları işe aldınız, yönetim kültürümüzü geliştirdiniz ve bana şirket yönetmeyi öğrettiniz. Yanında çalışmayı Her gün özleyeceğim ama ömür boyu arkadaşım olduğun için minnettarım. Benim ve ailem için, şirketimiz için ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Sen bir ‘süperstar’sın.”

Öte yandan Sheryl Sandberg’in ayrılık kararını açıklamasının ardından ABD borsalarında işlem gören Meta'nın hisselerinde de yüzde 3'e yakın bir düşüş yaşandığı gözlendi.