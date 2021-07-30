Facebook da Türkiye’deki yangınlar için harekete geçti

HABERTURK.COM

Sosyal Facebook, 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve birçok şehirde devam eden orman yangınlarının ardından bölgedeki topluluğun birbiriyle bağlantı kurmasını kolaylaştırmak amacıyla ‘Güvenlik Durumu Kontrolü’ özelliğini hayata geçirdi. Özellik sayesinde etkilenen bölgedeki kişiler, olayla ilgili paylaşımda bulunduğunda Güvenlik Durumu Kontrolü etkinleştirilecek.

Güvenlik Durumu Kontrolü etkinleştirildiğinde, etkilenen bölgedeki kişiler Facebook'tan kendilerini güvende olarak işaretlemeleri için bir bildirim alabilecek. Buna ek olarak, Güvenlik Durumu Kontrolü bildirimine tıklayan kişiler, arkadaşlarının etkilenen bölgede olup olmadıklarını veya güvende olduklarını bildirip bildirmediklerini de görebilecek.

Kullanıcılar Manavgat için etkinleştirilen Güvenlik Durumu Kontrolü özelliğini kullandıkça ve yangından etkilenen diğer bölgelerde de konuyla ilgili paylaşım yapmaya devam ettikçe, özellik diğer bölgeler için de etkin hale gelecek.

Bölgede bulunan kullanıcılar, Facebook'tan güvende olup olmadıklarını soran bir bildirim aldıklarında, “Güvendeyim”e tıklayıp, güvende olduklarını bildirebilecek.

GÜVENLİK DURUMU KONTROLÜ NASIL YAPILIR?

Bir afet durumunda Facebook üzerinden, bir başkasının güvende olup olmadığını sormak için ise şu adımlar izlenebiliyor:

1- Kriz Yardım Merkezi'ne gidin ve Türkiye'nin Antalya İlinin Manavgat İlçesinde Orman Yangınları sayfasını seçin.

2- Kriz sayfasında Güvenlik Durumu Kontrolü'ne tıklayın.

3- Bölgedeki Arkadaşlar'ın altında Güvende Olduğu Bildirilmiş ve Henüz Güvende Olduğu Bildirilmemiş arkadaşlarınızın listelerini görürsünüz. Bir Facebook arkadaşınızı adını kullanarak aratmak isterseniz arama çubuğunu kullanın.

4- Kişinin adının yanındaki Güvende Olup Olmadığını Sor'a tıklayın.