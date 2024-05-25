Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
Galata Kulesi, onarım ve iyileştirme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Kuleye yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sona erdi.
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Modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla kule, tekrar ziyaretçi kabul etmeye başladı.
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Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği kulenin, en ilgi çeken 8'inci kattaki panoramik seyir balkonunda vatandaşlar fotoğraf çektirdi.
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Kulenin 6'ncı katında da minik ziyaretçiler aileleriyle 'Bul İstanbul' adında video oyununu oynadı.
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Ayrıca 2'nci katta bulunan Hezarfen Ahmed Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçuşunun bir animasyon olarak gösterildiği simülasyonu deneyimledi.
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Galata Kulesi'nde 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde uygulandı.
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Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlandı. Yapı, hem kültürel mirası korunacak hem de ziyaretçilere ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.
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Kulede, ziyaretçi yönetim planlaması çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecek.
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