Sosyal ağ Facebook’un çatı kuruluşu Meta, güvenlik iyileştirmelerinin bir parçası olarak iki yeni özelliğin Türkiye’de kullanıma sunulduğunu duyurdu.
Facebook uygulamasında sunulacak özelliklerden ilki olan Facebook Koruması özelliği, kötü niyetli kişiler tarafından hedef alınma riski yüksek olan insan hakları savunucuları, gazeteciler ve hükümet yetkilileri gibi kişiler için tasarlanmış bir program olarak öne çıkıyor. Facebook Profil Kilitleme ismiyle sunulan diğer özellik ise arkadaşınız olmayan kişilerin paylaşılan içerikleri kısıtlı bir şekilde görmesini sağlıyor.
FACEBOOK KORUMASI NEDİR?
Adaylar ve seçilmiş yetkililer gibi belirli kişilerin kampanyalarının sosyal medya platformlarında kötü niyetli kişiler tarafından hedef alınabileceğinden hareket eden Meta, ilk olarak 2018 yılında sunduğu Facebook Koruması özelliğini bu yılın sonuna kadar Türkiye’nin de içinde bulunduğu 50 ülkede daha kullanıma sunacak. Facebook Koruması'na uygun olabilecek hesaplar, program hakkında bilgi edinmek ve kaydolmak için Facebook hesaplarında çeşitli hatırlatıcılarla karşılaşacaklar.
İnsan hakları savunucuları, gazeteciler ve hükümet yetkilileri gibi hedef alınma riski yüksek olan kişiler, programa kaydolarak daha güçlü hesap güvenliği koruma özelliklerini kullanma ve hesaplarının ele geçirilmesine yönelik potansiyel tehditleri izleme gibi konularda yardım alabilecekler. Bu kapsamda, programa kayıt olan hesaplar için iki faktörlü kimlik doğrulaması uygulaması zorunlu olacak.
FACEBOOK PROFİL KİLİTLEME NASIL YAPILIR?
Facebook uygulamasına özel olarak Profil Kilitleme ismiyle sunulan özellik ise arkadaşınız olmayan kişilerin içeriklerinizi sınırlı bir şekilde görebilmesine imkan tanıyacak. Bu özellik aktif hale getirildiğinde, profil ve etiket onayı etkinleşirken profil fotoğrafınız, kapak fotoğrafınız, paylaştığınız gönderiler, fotoğraflar ve hikayeler sadece arkadaşlarınız tarafından görülebilecek.
Geçmişte “Herkese Açık” olarak paylaştığınız tüm fotoğrafların hedef kitlesi “Arkadaşlar” olarak değiştirilecek ve “Hakkında” kısmında yer alan bilgilerinizin sadece küçük bir kısmı arkadaşınız olmayan kişiler tarafından görülebilecek. Şu adımları izleyerek Facebook Profil Kilitleme özelliği etkinleştirebilecek:
1- Adınızın altındaki (...) simgesine tıklayın.
2- Profili Kilitle'ye tıklayın.
3- Profilini Kilitle'ye tıklayın.
4- Önceki sayfaya dönmek için Tamam'a tıklayın.
Kilitledikten sonra profilinizi görüntülediğinizde mavi bir rozet ile karşılaşacaksınız. Profilinizi kilitledikten sonra, arkadaşınız olmayan kişiler profilinizde mavi bir rozet görecek.
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