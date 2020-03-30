Koronavirüs sebebiyle Avrupa ve ABD'de üretime ara veren markalardan Toyota, fabrikalarının açılış tarihlerini 20 Nisan'a ertelediğini duyurdu.

Söz konusu kararın Mart ayı ortasında faaliyetlerine geçici olarak ara veren Fransa, İngiltere, Çekya, Polanya, Portekiz ve Türkiye fabrikalarını kapsadığı belirtiliyor.

Toyota'nın 30 Mart'ta üretime ara veren Rusya tesisinin ise 3 Nisan'da faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.

Japon üreticinin Kuzey Amerika'daki fabrikalarında da koronavirüs salgını nedeniyle üretim durmuş durumda.

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