F1 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F1 Tuşu Hangisi?

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Klavyelerin üzerinde yer alan ve F1’den başlayarak F12’ye kadar uzanan fonksiyon tuşlarından bir tanesi olan F1 tuşu nerede? Klavyede F1 tuşu hangisi? F1 tuşuna dair tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

F1 Tuşu Nedir?

F1 tuşu; F1’den başlayıp F12’ye kadar giden fonksiyon tuşlarından bir tanesidir. Yardım amaçlı kullanılan bir tuş olan F1 tuşu; neredeyse bilgisayar üzerinde çalışan tüm programlarda yardım penceresini açmaya yaramaktadır. Bunun yanında başka birtakım özellik ve görevlere de sahip olan F1 tuşunun görevlerini, yazımızın ilerleyen aşamalarında bulabilirsiniz.

Klavyede F1 Tuşu Hangisi

Fonksiyon tuşları adı verilen ve F1’den F12’ye kadar uzanan tuş grubu klavyemizin en üst kısmında yer almaktadır. Fonksiyon tuşlarından ilki olan ve temel görevi yardım penceresini açmak olan F1 tuşu da klavyelerimizin en üst kısmında, ESC ile F2 tuşları arasında yer almaktadır.

F1 Tuşu Ne İşe Yarar?

Klavyelerimizin en üst kısmında yer alan ve her biri kendine has görevlere sahip fonksiyon tuşlarından biri olan F1 tuşunun özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

F1 tuşu; neredeyse bilgisayarlar üzerine bulunan tüm programlarında yardım tuşu olarak görev yapmaktadır. Bu programlar çalışırken F1 tuşuna basılması halinde yardım programı açılmaktadır.

Bazı bilgisayar marka ve modellerinde, F1 tuşu BIOS ayarlarına ulaşmanın kısa yolu olarak da görev yapmaktadır. Bu cihazlarda bilgisayar açıldığında ya da yeniden başlatıldığında F1 tuşuna basılması halinde BIOS ayarlarına ulaşmak mümkün olmaktadır.

F1 tuşu Windows tuşu ile birlikte kullanıldığında ise (Windows + F1) Windows Yardım ve Destek Merkezini açmaktadır. Bu menü üzerinden bilgisayarınızla alakalı yaşamakta olduğunuz sorunlarla ilgili çözümler bulabilirsiniz.

F1 fonksiyon tuşunun görev ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olduğumuz bu noktada, geri kalan diğer fonksiyon tuşlarından da kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Şimdi gelin, diğer fonksiyon tuşlarının ne işe yaradıklarını birlikte inceleyelim:

F2 Tuşu: Seçilmiş bir nesnenin isminin değiştirmesini sağlamaktadır. Ayrıca, Word üzerinde çalışırken Alt+ Ctrl+F2 kombinasyonuyla belge penceresini açar.

F3 Tuşu: Windows’ta ve diğer programlar üzerinde ara ve bul seçeneğini açmaktadır. Word üzerinde ise Shift+F3 kombinasyonu kullanıldığında seçilen yazıyı küçük ya da büyük harf yapar.

F4 Tuşu: İnternet Explorer üzerinde adres çubuğunu açar. Bunun yanı sıra Alt+F4 kombinasyonu Windows üzerine çalışmakta olan programı ya da pencereyi kapatır.

F5 Tuşu: Tüm internet tarayıcılarında açık olan sayfayı yeniden yükler.

F6 Tuşu: İnternet tarayıcılarının tümünde, imleci adres çubuğuna taşımaya yarar. Ayrıca, Ctrl ve Shift tuşlarıyla birlikte kullanıldığı takdirde açık halde bulunan diğer Word belgesini ekrana taşır.

F7 Tuşu: Microsoft Office programlarında, doküman içindeki yazıları imla ve gramer açısından kontrol eder.

F8 Tuşu: Windows’un açılış menüsünü açmak için kullanılır. Windows güvenli modda açılmak istendiğinde, F8 kısayolu ile bu durum gerçekleştirilir.

F9 Tuşu: Microsoft Word üzerinde var olan bir belgeyi yeniler. Outlook üzerinde ise e-posta gönderir ve alır.

F10 Tuşu: Bilgisayar üzerindeki menü çubuğunu açmak için kullanılır. Ayrıca Ctrl tuşu ile birlikte kullanılan F10 tuşu, Word’de açık olan pencereyi büyütür.

F11 Tuşu: İnternet tarayıcıları üzerinde tüm ekranı tam ekran moduna çevirir.

F12 Tuşu: Microsoft Word üzerinde farklı kaydet seçeneğini seçer.





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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk