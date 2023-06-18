AA

​​​​​​​Sezonun 9. yarışı, Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde, 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Hollandalı pilot Verstappen, yarışı zirvede tamamlarken liderin 9.570 saniye arkasındaki İspanyol Fernando Alonso (Aston Martin) ikinci, liderin 14.168 saniye gerisindeki Mercedes takımının tecrübeli Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise üçüncülüğü elde etti.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 6 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 195 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 126

3. Fernando Alonso (İspanya): 117

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 102

5. Carlos Sainz (İspanyol): 68

Takımlar

1. Red Bull: 321

2. Mercedes: 167

3. Aston Martin: 154

4. Ferrari: 122

5. Alpine: 44

ÖNERİLEN VİDEO