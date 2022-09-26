Ezo Gelin Çorbası Nasıl Yapılır?

Ezo Gelin çorbasını birkaç püf noktası ile evinizde siz de pişirip sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELERİ

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

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Ezo Gelin Çorbasının Püf Noktası;

Et suyu kullanırsanız hem lezzeti, hem besleyiciliği artar.