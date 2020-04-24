Ezan okunurken su içilir mi?

Ezan okunmadan sahurunu yapıp suyunu içmek isteyen kişiler ezan saatinde ise ''sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı'' sorusunun cevabını düşünmektedir. Peki, sahur ve iftarda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? İşte detaylar...

EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu sorunun yanıtı ile ilgili bir açıklamada bulundu. İşte, Nihat Hatipoğlu'nun yaptığı açıklama:

Ezan okunduktan sonra elinizde su var ise suyunuzu bitirebilirsiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sav) zamanında saat yoktu. Ufka bakıyorlardı ve ufka göre hareket ediyorlardı. Onun için çok az, birkaç dakikalık bir şey problem oluşturmaz.