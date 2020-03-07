AA

Eyüpsultan'da 2 gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akşemsettin Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yan taraftaki diğer gecekonduya da sıçradı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yangın 1 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.