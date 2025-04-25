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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eyüpsultan'da taksi şoförünü darbeden İngiliz boksör gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Eyüpsultan'da taksi şoförünü darbeden İngiliz boksör gözaltına alındı

        Eyüpsultan'da taksi şoförünü darbederek ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İngiltere uyruklu boksör adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:26 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:26
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        Taksi şoförünü darbeden İngiliz boksör gözaltında
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        Taksi şoförü Kadir Biçer (56), İstanbul Havalimanı'ndan İngiliz yolcuyu alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı. Bir süre sonra bir taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu.

        Arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırılan Biçer'in ağır yaralandığı öğrenildi. Olay hakkında çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

        Şüphelinin emniyetteki ifadesinde boksör olduğunu söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        "SURATI DAĞILMIŞ VAZİYETTE"

        Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, AA muhabirine, kardeşinin durumunun ağır olduğunu ve sert darbeler aldığını söyledi.

        Biçer, "İstanbul Havalimanı'nın taksisi. Orada sorunlu bir yolcu, İngiliz bir boksör olduğu söyleniyor. Taşkınlık yapıyor, oradaki taksiciler sorunlu olduğu için almak istemiyor. Kardeşim de 'Alayım Taksim'e bırakayım, oradan da eve geçerim.' diyor. İki araç olarak çıkıyorlar. Önündeki araç, Kadir'i arkada göremeyince merak ediyor. Geri dönüp baktığında yerde baygın halde buluyor. Kardeşimin durumu iyi değil, suratındaki tüm kemikler kırılmış. Pek iç açıcı değil, zaten yüz şekli tamamen değişmiş, suratı dağılmış vaziyette." dedi.

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