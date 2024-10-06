Eyüpsultan'da katledilen Ayşenur Halil'in okuduğu üniversite taziye mesajı yayınladı

REKLAM advertisement1

Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in (19) intihar etmeden önce Eyüpsultan'da katlettiği Ayşenur Halil'in okuduğu üniversite de ortaya çıktı.

Ayşenur'un öğrencisi olduğu Medipol Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı.

Üniversite yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eyüpsultan’da canice bir olay sonucu hayatını kaybeden Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Ayşenur Halil’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Hayatının baharındaki öğrencimizi trajik bir şekilde kaybetmek, tüm Türkiye’yi olduğu gibi bizi de dehşete düşürdü. Değerli öğrencimize Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere öğrenci arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sevgili Ayşenur, seni daima özlemle ve sevgiyle hatırlayacağız."