Eyüpspor, Melih Kabasakal'a veda etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Melih Kabasakal'la yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği sürede hem sahadaki performansıyla hem de özverisiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan, Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, disiplini ve karakteriyle camiamızda iz bırakan, 2023-2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig'e yükselmemizde pay sahibi olan futbolcumuz Melih Kabasakal'a her şey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Melih Kabasakal." ifadeleri kullanıldı.

Eflatun-sarılı takımda 78 resmi maça çıkan Melih, skor katkısı veremedi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Gaziantep FK'ye transfer olması bekleniyor.