Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 4. sırasında yer alan Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksız, Ekol TV'ye gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 "ŞIMARMADAN ADIM ADIM İLERLİYORUZ" Kulaksız, "Yeni çıktığımız Süper Lig'de ilk sezonda gösterdiğimiz başarıyla, Eyüpspor Asbaşkanı, yöneticisi, taraftarı olarak gurur duyuyorum. Şu an itibariyle 20. haftada 4. sıradayız. Bunu sürdürülebilir hale getirmek lazım. Daha çok kat edeceğimiz mesafe var. Şımarmadan, adım adım ilerliyoruz. Şu an için bir başarı söz konusu ama bu sürdürülebilir olduğunda daha iyi olacak." dedi. Kulaksız, "Yeni çıktığımız Süper Lig'de ilk sezonda gösterdiğimiz başarıyla, Eyüpspor Asbaşkanı, yöneticisi, taraftarı olarak gurur duyuyorum. Şu an itibariyle 20. haftada 4. sıradayız. Bunu sürdürülebilir hale getirmek lazım. Daha çok kat edeceğimiz mesafe var. Şımarmadan, adım adım ilerliyoruz. Şu an için bir başarı söz konusu ama bu sürdürülebilir olduğunda daha iyi olacak." dedi. REKLAM

"O DEFTERİ KAPATTIK" Berke Özer ile ilgili konuşan Kulaksız, "Biz sezon başından bu yana, medya ve basınla ilişkilerimizi şeffaf bir şekilde sürdürüyoruz. Daha önce de Ahmed ve Berke ile sorulduğunda bir bonservis belirlediğimizi söylemiştik ve satış önceliği olmadığını söylemiştik. Ahmed için Galatasaray'ın ciddi bir girişimi olunca, Galatasaray'a nezaket gösterdik ve oyuncunun önünü açtık. Fenerbahçe'den resmi teklif almamıştık. Berke'yle ilgili geldiğimiz noktada, 1-2 hafta önce biz bir B planı yapabilirdik. Transferin bitmesine az kaldı. Doğru bir teklif gelse bile şu an için satış düşünmüyoruz. Berke şu anda Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Odak noktası takımın başarısı. Performansını sürdürerek devam edecek. Biz sezon sonuna kadar o defteri kapatmış durumdayız." diye konuştu.

FENERBAHÇE'NİN SÖZ HAKKI VAR MI? Fenerbahçe'nin Berke Özer'in satışı konusunda söz hakkı olup olmadığı yönünde soruya cevap veren Fatih Kulaksız, "Yüzde 40 satış payı var Fenerbahçe'de. Biz hangi şartlarda anlaşırsak bir kulüple Fenerbahçe pay alacak. Resmi olarak söz hakkı yok ama nezaketen elbette bir teklif geldiğinde önceliğimiz Fenerbahçe ile görüşmek, konuşmak olacaktır. Biz bu nezaketi Fenerbahçe'ye gösteririz." dedi. Berke Özer için Galatasaray ile anlaşmaları durumunda Fenerbahçe'nin tavrının ne olacağına yönelik gelen soruya cevap veren İstanbul ekibinin yöneticisi, "Burada bu mutabakatı görmek isteriz. Bir transferin gerçekleşmesi için oyuncunun da düşüncesi önemli. Oyuncu gitmek isterse, bizim Fenerbahçe'ye gösterdiğimiz nezaketi Fenerbahçe de gösterir diye düşünüyorum." cevap verdi. REKLAM

"ŞU ANDA BİR TEKLİF YOK" Açıklamalarına devam eden Fatih Kulaksız, "Ahmed Kutucu'da da teklif yoktu. Bir gecede yapılan görüşmelerle bir gecede transfer gerçekleşti. Şu anda Berke için resmi teklif yok. Berke şu anda ligin en iyi kalecisi durumunda. İstatistikler de bunu söylüyor. Baktığınız zaman Muslera'nın yaş itibariyle, sözleşmesinin bitmesi itibariyle Galatasaray kadrosunda görmek isteyebilir. Ama şu anda elimize ulaşan bir teklif yok." açıklamasını yaptı. "HAKSIZLIK OLABİLİR" Galatasaray'dan Berke Özer için teklif gelmesi durumunda başarılı kalecinin tutumu sorulan Fatih Kulaksız, "Bunu zaten kendisi çok olgun bir şekilde ifade etti. Ben de izledim o röportajını. Berke, profesyonel bir futbolcu. Ama şu an bunları konuşmak için çok erken. Belki sezon sonu Fenerbahçe veya Beşiktaş da isteyebilir. Avrupa'dan teklif olabilir. Bu kulüpler bizim saygı duyduğumuz kulüpler. Oyuncuların da bu büyük kulüplerde oynama isteğini saygıyla karşılıyoruz. Ama şu an için çok erken. Galatasaray'ın ilgisi varmış gibi söylemek diğer takımlara haksızlık olabilir." açıklamasında bulundu.

"BİZE TEKLİF GELMEDİ" Fatih Kulaksız, "Ahmed Kutucu'da da teklif yoktu. Bir gecede yapılan görüşmelerle bir gecede transfer gerçekleşti. Şu anda Berke için resmi teklif yok. Berke şu anda ligin en iyi kalecisi durumunda. İstatistikler de bunu söylüyor. Baktığınız zaman Muslera'nın yaş itibariyle, sözleşmesinin bitmesi itibariyle Galatasaray kadrosunda görmek isteyebilir. Ama şu anda elimize ulaşan bir teklif yok." sözlerini sarf etti.

ARDA TURAN Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör Arda Turan'a teklif olup olmadığına yönelik soruya ise, "Hocamıza birçok kulüpten ilgi olmuştur. Kendisi biliyor. Ben vakıf değilim o konuya. İlk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşadı. Biz güvendik, inandık göreve getirdik. Kendisi de bu görevi layıkıyla yerine getirdi. Şu anda Eyüpspor'da çok güzel bir ortam var. Biz kendisine o değeri, saygıyı gösteriyoruz. Her planlamada hocamızın fikirlerini alıyoruz. Daha önce de söylemiştim, Arda Hoca'nın 3 yıllık sözü vardı. Ama bu söz, yarın bir gün A Milli Takım, yurtdışından teklif gelirse bu söz bağlayıcı değil. Bizim için aşılmayacak bir durum değil. Hocamızı en iyi yerde görmek isteriz. Önünü açmak için o noktada yardımcı oluruz. Ama şu anda güzel bir çalışma ortamı var. Biz kendisine maliyet ve derinlik açısından önemli bir kadro vermediğimiz aşikar ama oynayan oyuncular, hocanın tüm isteklerini yerine getirmeye çalışıyor. Çok önemli bir iş çıkarıyor. İnşallah o da bunu sürdürerek devam edecektir. Hocamızla ve takımla gurur duyuyoruz." dedi.

AHMED KUTUCU Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'a transferini değerlendiren Fatih Kulaksız, "Ahmed Kutucu, çocukluğundan bu yana Galatasaray'a sempatisi olan, Galatasaray'da oynama isteği olan bir arkadaşımızdı. Oraya da o heyecanla gitti. İlk maçında biraz heyecanlı olmuş olabilir ama Galatasaray'a ciddi katkı vereceğini düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Çok yetenekli bir oyuncu. Eyüpspor'da hemen hemen her maçta istatistiklere katkı vermiş bir kardeşimizdi. Galatasaray'a çok ciddi katkı vereceğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti. Kulaksız, son olarak takım bütçeleriyle ilgili, "Sezon başındaki kadromuz 11 milyon euro'ydu. Sakatlıklar ve ayrılan oyuncularla birlikte şu anda 6.5-7 milyon euro ile devam ediyoruz. 2 transfer daha düşünüyoruz. Maliyetleri 500-600 bin euro olabilir. 7-8 milyon euro'luk bir kadroyla sezonu tamamlayacağız." diye konuştu.