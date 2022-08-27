Stat: Eyüp

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Ali Can Alp

Eyüpspor: Harun Tekin, Claro, Uğur Demirok, Mehmet Murat Uçar, Berkan Emir, Ahmet Ildiz (Dk. 28 Bekir Yılmaz), İbrahim Akdağ, Sinan Kurt (Dk. 90+2 Can Bayırkan), Ahmet Yazar (Dk. 46 Ezeh), Pa Dibba (Dk. 83 Sekidika), Eze (Dk. 90+2 Umut Bulut)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Taha Gür, Yiğit Ulaş, Burak Kavlak, Buğra Çağıran (Dk. 86 Berat Yaman), Nshimirimana (Dk. 65 Atakan Müjde), Donsah, Ogün Özçiçek, Cengizhan Akgün, Doğukan Emeksiz, Malle (Dk. 78 Yakup Alkan)

Goller: Dk. 6 ve 90+5 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor), Dk. 11 Sinan Kurt, Dk. 57 Claro, Dk. 66 Pa Dibba (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Burak Kavlak, Dk. 80 Buğra Çağıran, Dk. 80 Doğukan Emeksiz, Dk. 90+6 Taha Gür (Yeni Malatyaspor), Dk. 79 Ezeh (Eyüpspor)