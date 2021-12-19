Stat: Kocaeli

Hakemler: Burak Pakkan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Atila Turan, Cisse (Dk. 46 Omolo), Alpay Çelebi, Mandjeck (Dk. 75 Yiğitali Bayrak), Semih Karadeniz, Diop, Pereira (D. 65 Mevlüt Erdinç), Tisdell (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Benhur Keser

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Yalçın Kılınç, Mikail Okyar, Umut Bulut, Pa Dibba, Timur Temeltaş (Dk. 90+1 Mezague), Musah Muhammed, Bülent Uzun, Enes Keskin (Dk. 56 Taşkın İlter), Uğur Akdemir, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 59 Erencan Yardımcı)

Goller: Dk. 22 Timur Temeltaş (Eyüpspor), Dk. 79 Diop (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Yalçın Kılınç, Dk. 19 Musah Muhammed, Dk. 50 Mikail Okyar (Eyüpspor), Dk. 40 Cisse, Dk. 73 Semih Karadeniz (Kocaelispor)