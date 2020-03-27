DHA

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, geçen 14 Mart'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan, 24 Mart'ta sona ermesi planlanırken koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta askıya alınan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kota Müsabakaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 17 Mart'ta yurda dönen Türkiye Boks Milli Takımı kafilesinde yer alan iki boksör ve başantrenörün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını hatırlatan Başkan Gözgeç, böyle bir salgın varken Copper Box Arena'da turnuvanın yapılmasını eleştirdi. Gözgeç, "Tüm dünya virüsle başa çıkmak için aşırı önlemler alırken, IOC görevlileri ve İngiliz hükümetinin, birçoğumuzun endişe duymasına ve hemen hemen her spor organizasyonunun kapanmasına rağmen turnuvanın başlamasına izin verdiğine şaşırdım. Ve sonuç olarak, maalesef ekibimizden üç kişinin testi pozitif çıktı" dedi.

GÖZGEÇ, IOC'YE ŞİKAYET YAZISI GÖNDERECEK

40 ülkeden yaklaşık 350 boksörün katıldığı Londra'daki eleme turnuvası, koronavirüs ve salgının sporcuların seyahat düzenlemeleri üzerindeki etkisi nedeniyle üç gün sonra askıya alındı. Ancak, Avrupa Boks Konfederasyonu Başkanı Franco Falcinelli, turnuva sırasında, virüse yakalanan bir boksörde riskin "çok yüksek" olduğu konusunda yetkilileri uyardı. Aynı zamanda Avrupa Boks Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Eyüp Gözgeç, şikayette bulunmak için IOC'ye yazı yazacağını belirterek, boksörlerin kaldığı mekanda veya otelde yeterli tıbbi önlem alınmadığını söyledi. Diğer federasyonlara, hayal kırıklıklarını açıkça ortaya koyan bir mektup gönderen Gözgeç, şunları dile getirdi:

"Maalesef, iki sporcumuz ve Türk koçumuzun Londra'dan döndükten sonra yeni tip Kovid-19 koronavirüs testi pozitif çıktı. Şimdi hepsi tedavi altında ve çok şükür ki iyi durumdalar. Bu, IOC görevlilerinin sorumsuzluğunun korkunç sonucudur. Bu virüs Aralık 2019'dan beri var. Bu nedenle, Avrupa elemelerinin gerçekleşmeden önce neden ertelenmediğini sormak kaçınılmaz mı? Kimsenin sağlığını düşünmediler, bu da onları bu korkunç olayı organize etmeye yönlendirdi."

Başkan Eyüp Gözgeç, etkinlik için ödemelerin peşin alındığını vurgulayıp, "15 gün için Avrupa'daki tüm boks federasyonlarından tam bir ön ödeme talep ederken, üç gün sonra etkinlikleri iptal ettiler. IOC görevlilerinin bize tüm ülkelerin sıkı çalışması ve parasına ne olacağı konusunda kesin bir cevap vermesinin zamanı geldiğine inanıyorum" dedi.

ORGANİZASYON KOMİTE SÖZCÜSÜ, KAPSAMLI ÖNLEM ALINDIĞINI SAVUNDU

Yerel Organizasyon Komitesi Sözcüsü ise "Yarışma sırasında katılımcıların sağlığını ve refahını korumak için kapsamlı önlemler alındı. Tıbbi ekibimiz turnuva boyunca İngiltere Halk Sağlığı ile günlük temas halindeydi ve hükümetin tavsiyelerini yansıtan düzenli rehberlik sağladı. Buna ek olarak, yarışma alanlarında el dezenfektanlarının sağlanmasını ve rakip boksörler için günlük tıbbın bir parçası olarak rutin sıcaklık testlerinin yapılmasını içeren ekipleri desteklemek için bir dizi ilave önlem alındı. Delegasyonlarından herhangi birinin virüs belirtisi göstermesi halinde, takımlara atmaları gereken adımlar konusunda tavsiye verildi. Yarışma sırasında tıbbi ekiple semptomları bildirmek için temasa geçen hiçbir ekip örneği yoktu" ifadelerini kullandı.

IOC Sözcüsü de "Anlaşılır nedenlerden dolayı, bilinçli bir yorum yapmadan önce ilgili kişilerden ayrıntıları almak için bekleyeceğiz" dedi.