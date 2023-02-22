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EYÜP DEPREM RİSK HARİTASI | Eyüpsultan deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İşte Eyüp'ün riskli bölgeleri...

Eyüpsultan deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İşte Eyüp'ün riskli bölgeleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri olan Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Sivas'ı etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle vatandaşlar kendi illerindeki hatta ilçelerindeki olası riskler hakkında araştırmalar yapıyor. Uzmanların İstanbul depremi hakkında uyarılar vermesinden sonra ilçelerin deprem risk haritaları gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk tahminleri kitapçığı hazırladı. Peki, İstanbul Eyüpsultan depreme dayanıklı mı? Eyüpsultan'nın deprem riski nedir? Eyüpsultan deprem riski ve dayanıklılık haritası!

Giriş: 22.02.2023 - 17:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı' ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında vatandaşların bilmesi gereken tüm konuları detaylı bir şekilde açıkladı. İşte Eyüpsultan hakkında merak edilen; "İstanbul Eyüpsultan depreme dayanıklı mı? Eyüpsultan'da deprem riski nedir?" sorularının yanıtları ve Sultangazi deprem riski ve dayanıklılık haritası!

  • İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    EYÜPSULTAN RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • İstanbul, Avrupa yakasında yer alan Eyüp ilçesi bilinen adıyla Eyüpsultan; TÜİK 2019 verilerine göre 28 mahalleden oluşmaktadır ve nüfusu, 400.513’tür.

  • EYÜP DEPREM BÖLGESİ Mİ?

    Eyüp semti İstanbul deprem riski haritasına göre 2. ve 3. derece riskli ilçeler arasında yer alıyor.

  • Eyüp ilçesi yapım türlerine göre bina dağılımları şu şekildedir; Ahşap 254 adet (0.8), yığma 9.213 adet (%27), tünel kalıp 538 adet (%1.7), prefabrik 129 adet (%0.4), çelik 23 adet (0.1), betonarme 24.206 adet (%70).

  • Eyüp ilçesi yapım yılına göre bina dağılımları şu şekildedir; 1980 öncesi 11.966 adet (%34.82), 1980-2000 arası 10.171 adet (%29.60), 2000 sonrası 12.226 adet (%35.58).

  • Eyüp ilçesi kat sayısına göre bina dağılımları şu şekildedir; 1-4 arası katlı binalar 24.702 adet (%72), 5-8 arası katlı binalar 9.027 adet (%26), 9-19 arası katlı binalar 634 adet (%2).

  • **Senaryo depremi için Eyüpsultan ilçesi "Mahalle bazlı bina hasar" tahminleri

  • **Senaryo depremi için Eyüpsultan ilçesi "Mahalle bazlı can kaybı-yaralanma" tahminleri

  • **Senaryo depremi için Eyüpsultan ilçesi "Mahalle bazlı altyapı hasarı" tahminleri

  • **Senaryo depremi için Eyüpsultan ilçesi "Mahalle bazlı geçici barınma ihtiyacı" tahminleri

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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