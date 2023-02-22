Silivri orta derece riskli olan deprem bölgeleri arasında yer almaktadır. Bunun yanında İstanbul'da orta derece deprem riski taşıyan semtler şu şekildedir;
Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu, İstinye Çukuru, Tarabya Çukuru, Üsküdar Çukuru, Beylerbeyi Çukuru, Küçüksu Çukuru, Paşabahçe-Beykoz Çukuru, Topkağı, Bakırköy, Bahçelievler, Merter, Şirinevler, Halkalı, Nakkaşdere, Esenkent, Ömerli, Büyükçekmece, Tepecik, Selimpaşa, Silivri, Çanta,Kadiköy, Küçükyalı, Kartal, Tuzla, Dilovası, Eminönü, Alibeyköy, Eyüp, Karaköy, Kartal.