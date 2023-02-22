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SİLİVRİ DEPREM RİSKİ HARİTASI: İstanbul Silivri depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Silivri'de deprem riski nedir?

İstanbul Silivri depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Silivri'de deprem riski nedir?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri olan Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Sivas'ı etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle vatandaşlar kendi illerindeki hatta ilçelerindeki olası riskler hakkında araştırmalar yapıyor. Uzmanların İstanbul depremi hakkında uyarılar vermesinden sonra ilçelerin deprem risk haritaları gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk tahminleri kitapçığı hazırladı. Peki, Silivri depreme dayanıklı mı? Silivri'de deprem riski nedir? Silivri deprem riski ve dayanıklılık haritası!

Giriş: 22.02.2023 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı' ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında vatandaşların bilmesi gereken tüm konuları detaylı bir şekilde açıkladı. İşte Silivri hakkında merak edilen; "Silivri depreme dayanıklı mı? Silivri'de deprem riski nedir?" sorularının yanıtları ve Silivri deprem riski ve dayanıklılık haritası!

  • İstanbul iline bağlı olan Silivri, ilin 67 km batısında yer alır ve Marmara Denizi'nin sahilindedir. 862.54 km2 yüz ölçümüne sahip olan Silivri'nin doğusunda Büyükçekmece, kuzeyinde Çatalca, batısında Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçeleri, güneyinde Marmara Denizi yer alır. İlçe merkezinde TÜİK 2019 verilerine göre 35 mahalle bulunmaktadır.

  • İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır.

  • "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    SİLİVRİ RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • Silivri'nin deprem riski İstanbul genelindeki diğer ilçeler gibi Kuzey Anadolu Fay Hattı nedeniyle yüksektir.

  • Silivri orta derece riskli olan deprem bölgeleri arasında yer almaktadır. Bunun yanında İstanbul'da orta derece deprem riski taşıyan semtler şu şekildedir;

    Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu, İstinye Çukuru, Tarabya Çukuru, Üsküdar Çukuru, Beylerbeyi Çukuru, Küçüksu Çukuru, Paşabahçe-Beykoz Çukuru, Topkağı, Bakırköy, Bahçelievler, Merter, Şirinevler, Halkalı, Nakkaşdere, Esenkent, Ömerli, Büyükçekmece, Tepecik, Selimpaşa, Silivri, Çanta,Kadiköy, Küçükyalı, Kartal, Tuzla, Dilovası, Eminönü, Alibeyköy, Eyüp, Karaköy, Kartal.

  • *Senaryo depremi için Silivri ilçesi mahalle bazlı "geçici barınma" değerleri

  • *Senaryo depremi için Silivri ilçesi mahalle bazlı "can kaybı - yaralanma" tahminleri

  • *Senaryo depremi için Silivri ilçesi mahalle bazlı "bina hasar" tahminleri

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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