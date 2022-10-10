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EYT'SİZ ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI! 38, 39, 40, 45, 52 Yaşında Olanlara EYT Beklemeden Emekli Olma İmkanı! EYT'SİZ 1999,2000,2007,2008,2010 SGK Prim Yılına Göre Erken Emeklilik Hesaplama

EYT'siz erken emeklilik fırsatı! 38, 39, 40, 45, 52 yaşında olanlara EYT beklemeden emekli olma imkanı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Emekliler yıl, yaş ve prim gün hesaplamalarıyla emekli olmayı bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ise EYT son dakika gelişmelerini anbean yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası için aralık ayına işaret ederken 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar 3600 günle 15 sene sigortalı olma gününü tamamladıklarında yaş şartından emekli olabiliyor. Primi yetersiz olanlarda yaştan emekli olma koşulu ise, işe giriş tarihine göre değişiklik gösteriyor. 3600 ile emekliliğini doldurmak bu yollardan biri iken bazı durumlarda çalışanlara erken emeklilik fırsatı doğuyor. Peki, erken emekli olmak için gereken şartlar ne? İşte yıl, yaş ve prim şartını tamamlayan çalışanların erken emekli olabilmesi için gereken şartlar…

10.10.2022 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli olmayı isteyen milyonlarca vatandaşın beklediği EYT yasasında gözler aralık ayına çevrildi. EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken masadaki formüller ve staj girişi konusunda tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Emekli olmak isteyen çalışanlar, yasa gereği belli bir yaşı doldurmaları, belli bir gün sayısınca prim ödemeleri gerekiyor. Sigorta başlangıcından sonra kadınlar için 20, erkekler içinse 25 senenin doldurulmasıyla emeklilik hakkı doğuyor. Bu kapsamda yaş, prim ve sigortalık gününü doldurma gibi şartları tamamlayanlar emekli olabilirken bazı durumlarda bu süreler düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri oluşabiliyor. Burada önemli kriterlerden birisi 3600 iken erken emeklilik yolları ve EYT son durum hakkında tüm detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler…

  • EYT’SİZ ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI!

    Emekli olmak çalışma yılını ve primini dolduran tüm çalışanların yasal hakkı. Emekli olmak için yasada yer alan bazı şartları taşımak gerekiyor. Yasada belirlenen bu şartları yerine getirenlere emekli olmak için fırsat doğuyor ancak yapılan bazı değişiklikler çalışanların önüne engel olarak çıkıyor. Prim gün sayısı ve sigortalı olma gününü tamamlayan ancak yaşa takılan çalışanlar emekli olamıyor. Milyonlarca çalışanın madur olmasına neden olan bu durumla alakalı EYT yasa çalışmaları sürüyor.

  • 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar 3600 günle 15 sene sigortalı olma gününü tamamladıklarında yaş şartından emekli olma hakkı kazanıyor. Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3.600 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanan çalışan kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir.

  • Yasada belirlenen hizmet süresi ve prim gününü dolduran çalışanın kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılması mümkün. Nasıl mı? Söz konusu çalışan; Mayıs 2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadın çalışan 50, erkek de 55 yaşında emekli aylığına hak kazanıyor. 3600 gün yaşlılık, ölüm, malullük sigortaları primi ödeyenler istekleri halinde emekli olabiliyor.

  • 15 YIL KESİNTİSİZ ÇALIŞAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

    8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar; 15 yıl sigortalık süresi, 3.600 gün prim ödeme şartı ve yaş koşulunu yerine getirenler emekli olma hakkı kazanır.

    Yaş şartı yasada belirtilen hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor. Bu tarihe göre de kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı bulunuyor.

    Prim gününün tamamlandığı tarih kaç yaşında emekli olunacağını belirleyen etkendir. Söz konusu çalışanın emekli olabilmesi için kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşını tamamlaması gerekiyor.

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