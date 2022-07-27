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EYT yasasında öne çıkan formüller! EYT nedir, ne zaman çıkacak ve şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

EYT yasasında öne çıkan formüller! EYT ne zaman çıkacak ve şartları nelerdir?

EYT ile son durum gelişmeleri yakından takip edilirken, hükümet kanadından gelen açıklamalar EYT'lilerde heyecan yarattı. Bilindiği gibi son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Bilgin EYT yasası için yıl sonunu işaret ederek "Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı. EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri ve öne çıkan formülleri sizler için derledik...

27.07.2022 - 19:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) haberleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. EYT'liler bilindiği gibi  8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı çalışmaya başlayan kişilerden oluşuyor. Sigorta ve prim ödemelerini tamamlayanlar yaş şartı nedeniyle EYT yasasını meclisten geçmesini bekliyor. Peki EYT ne zaman çıkacak ve şartları nelerdir?  İşte EYT'de yaşanan son durum gelişmeleri...

  • EYT NEDİR?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.

    Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.

    EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.

  • BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklaması şu şekilde; 

    "Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek."

  • EYT SON DURUM NE?

    Memurların heyecanlı beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından sözleşmelei memurlar meselesi ve EYT düzenleemisi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelilkli gündemi arasında bulunan EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bakan Bilgin açıklamasında Çalışma Grubu kurulduğunun müjdesini verdi. 

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamaları ile emeklilikte yaşa takılanların (EYT) emeklilik umudu arttı. Çeşitli formüller konuşulmaya başlandı. EYT konusunda muhalefet milletvekillerince TBMM’ye sunulmuş kanun teklifleri de bulunuyor.

    EYT’liler, 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı çalışmaya başlayan kişilerden oluşuyor. Emeklilikte yaş koşulu getirerek emeklilik yaşını kademeli olarak artıran 4447 Sayılı Kanun 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe girdiği için, bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar EYT kapsamında yer almıyor.

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