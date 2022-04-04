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EYT yasası son dakika haberleri bugün: EYT'de ümitlendiren gelişme! 2022 EYT yasası bu yıl çıkar mı, şartları neler?

EYT'de ümitlendiren gelişme! 2022 EYT yasası bu yıl çıkar mı, şartları neler?

EYT yasası bu yıl çıkar mı, şartları neler? sorusu uzun zamandır gündemde yer alıyor. Emeklilik prim ödemelerini gerçekleştiren fakat yaş şartını bekleyen milyonlarca emekli adayının gözü 2022 EYT yasası son dakika gelişmelerine çevrildi. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar 2022 EYT son durum...

04.04.2022 - 12:33 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Yaş şartı nedeniyle emeklilik için gün bekleyen yaklaşık 900 bin vatandaş, EYT yasası son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Milyonlarca emekli “2022 EYT yasası bu yıl çıkar mı, şartları neler?” sorusuna yanıt arıyor.  EYT düzenlemesiyle ilgili 5 yeni formül öne çıkarken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuyla ilgili açıklaması vatandaşlara umut verdi. İşte, EYT yasası son dakika gelişmeler…

  • Numan Kurtulmuş'tan son dakika EYT açıklaması:

    Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz. Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. Ancak devlet yönetiminde bir şeyi talep etmek başka bir şey, onu gerçekleştirebilmek başka bir şeydir. Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz.

  • EYT ÇIKACAK MI?

    EYT çalışmasının gündeme alınması milyonları heyecanlandırdı. Emeklilik yaşının aşağı çekilmesi için şimdi de yıpranma hakkı tartışılıyor.

    Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, EYT'nin maliyetini hesaplamaya başlamıştı. Show Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre; EYT'de yeni geliştirilen formül maaş kesintili erken emeklilik... Ancak masaya yeni bir seçenek daha eklendi: Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması seçeneklerinin yanında bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de var masada.

  • Kısmi emeklilik ile 3600 prim gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor.

    Süre tamamlaması ise kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde ise 9000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi demek.

    Gazeteciler, sağlık çalışanları, polisler ve askerlere tanınan yıpranma hakkının beden işçilerine de getirilmesi gündemde.

  • EYT NEDİR? EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR KİMLERİ KAPSIYOR?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

    8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

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