EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son durum gelişmeleri erken emeklilik bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Prim gün sayısını doldurmuş fakat emeklilik için yaşı bekleyen vatandaşlar, gözlerini Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevirdi. EYT ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarda erkelerin 55, kadınların ise 50 yaşında emekli olması öngörülüyor. Yeni planın detayları ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması...