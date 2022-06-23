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NET MESAJ! EYT son dakika haberleri 23 Haziran 2022 bugün: EYT çıkacak mı, ne zaman çıkar, şartları neler ve kimleri kapsıyor? EYT son durum nedir?

EYT son durum gelişmeleri: Dosya açılıyor! EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası son durum gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 1 milyonu aşkın vatandaşı yakından ilgilendiren EYT son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş EYT ile ilgili ümitlendiren açıklamalarda bulundu. İşte EYT son durum ile ilgili detaylar...

23.06.2022 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT son durum gelişmeleri emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın gündeminde yer alıyor. EYT ne zaman çıkacak? sorusu araştırmaları artarken, EYT ile ilgili son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş EYT'lileri heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Peki, EYT ne zaman açıkacak, bu sene çıkar mı? İşte EYT son durum ile ilgili merak edilenler...

  • "EYT ÇALIŞMALARI DA HÜKÜMETİN MASASINDA"

    EYT'de çalışmalar yapılıyor. Tarih söyleyip beklentiye yol açmak istemem, ama dediğim gibi bu konu hükümetin masasındadır.

     

    Gündemimizde kesinlikle erken seçim yok. Bu biraz da muhalefetin kendisini konsolide edebilmek için erken seçimi zorluyor. Böyle bir konuşma olmadı. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın, hükümetin gündeminde erken seçim yok. İnşallah 2023'de seçimlere gideceğiz. Erken seçimin olmasının siyasal ve sayısal şartları gerekir. Şu anda siyasal ve sayısal şartlar erken seçimi mümkün kılmıyor. Bizim siyasi geleneğimizde erken seçim üzerinden seçim popülizmi yapmak yoktur. Vatandaşlarımızın ekonomik şartlar içinde daha iyi noktada tutulması hükümetin vazifesidir.

  • OLASI EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

    Olası EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesinde emekli sigortası primlerini ödemeye başlayan ve toplamda 15 yıl çalışma süresi ve 3600 prim gününü tamamlayan ancak emekli olmak için yaş sınırını bekleyenler, EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler. 

  • BAKAN BİLGİN: DOSYALARI AÇIYORUZ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

    3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimiz, çalışanlarımız endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında korumak.

  • EYT ile ilgili dikkat çeken son açıklama ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş EYT ile ilgili şunları söyledi:

    Orada da (EYT) çalışma yapılıyor. Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır.

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