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EYT son dakika bugün: "Tamamladık" 2022 EYT ile kaç kişinin emekli olacağı açıklandı! 2022 EYT düzenlemesi çıktı mı, ne zaman çıkar, son durum ne ve kimleri kapsayacak, şartları nelerdir?

EYT son dakika gelişmesi "Tamamladık" EYT ile kaç kişinin emekli olacağı duyuruldu!

EYT son dakika gelişmeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından yakından takip ediliyor. 18 yaş altında yapılan staj sigortalarının da kapsama dahil edilmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin açıklanacağı tarihi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İşte, 2022 EYT'nin açıklanacağı tarih ve emekli olacak kişi sayısı...

04.10.2022 - 09:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekkilikte Yaşa Takılanlar için yapılan EYT düzenlemesinde son viraja girildi. EYT çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin açıklanacağı tarihi duyurmuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, düzenleme ile kaç kişinin emekli olacağını açıkladı. Son dakika gelişmesinin ardından " EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak ve kaç kişi emekli olacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 EYT son durum...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI! 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, EYT düzenlemesine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

    "Vedat Bey'in alanına girmeyeyim. Çalışmanın sonuna geldiklerini biliyorum. Bize sunduklarında da değerlendirmeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

  • AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ELİTAŞ'TAN EYT AÇIKLAMASI!

    Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" ifadelerini kullandı.

  • AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KAÇ KİŞİNİN EMEKLİ OLACAĞINI AÇIKLADI!  

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilgili olarak;

    Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak.

    Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz.

    Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak." ifadelerini kullandı.

  • “ÇALIŞMA TAMAMLANDI!”

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT'de son durum açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

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  • gerekli_isler@hotmail.com 2022-10-04 01:07:16 99 öncesi + staj + silinen bağkur günlerini çözerlerse bir ihtimal bu iktidarın bir sansı olabilir.

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