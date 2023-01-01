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EYT ŞARTLARI | Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu cevapladı! EYT'de sigortalılık yıl ve prim gün sayısı şartı

EYT başvuru şartları netleşti! İ Sigortalılık yılı ve prim gün sayısı

EYT başvuru şartları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan EYT açıklaması sonrası netlik kazandı. Uzun süre merak edilen "EYT'de yaş şartı olacak mı?" sorusu cevabını buldu. İşte EYT başvuruları için sigortalılık yıl ve prim gün sayısı şartı...

Giriş: 01.01.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EYT başvuru şartları hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından neteleşti. Özlelikle emrak edilen "EYT'de yaş şartı olacak mı?" sorusu netlik kazandı. Peki, EYT'de başvuru şartları neler? EYT'de başvuru için sigortalılık yılı ve prim gün sayısı kaç olacak? İşte merak edilen soruların cevabı...

     

  • YAŞ ŞARTI OLMAYACAK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin detaylarını Beştepe'de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir yaş sınırı olmayacağını, düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olma hakkı kazanacağını söyledi. 

  • EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    EYT'den yararlabilmek için;

    1: 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

    2: 5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

    3: Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

  • Örneğin düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdiğinde 5 bin prim gün sayısını tamamalmış ve 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydı olan bir erkek çalışan prim gün sayısı dolmasına rağmen 25 yıl sigortalılık süresi 1 Eylül 2024'te dolacağı için düzenlemeye ancak 1 Eylül 2024'te başvurabilecek.

  • Yine aynı tarihte yani 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydolmuş kadın çalışan düzenleme 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girerse düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak bu çalışanın prim gün sayısı 5 bin günden az ise bu çalışan sigortalılık süresini tamnalamasına karşın prim gün sayısını tamaladığında ancak EYT düzenlemesine başvurabilecek.

     

  • PRİM GÜN SAYSI VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAMAYANLAR 

    EYT düzenlemesine başvuru için bir süre kısıtlaması bulunmuyor. Dolayısıyla prim gün sayısı ve sigortalılık yılı tamamlanan ve 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı bulunan çalışanlar şartları yerine getirdiklerinde düzenlemeden yararlanmak ve emekli olmak içijn başvuru yapabilecekler.

     

  • E-DEVLET EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    -Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

  • -Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.

    -Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

    -SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek.

    -Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

    -Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    -‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    -Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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