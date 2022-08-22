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KRİTİK AÇIKLAMA: Son dakika EYT çıktı mı, ne zaman çıkar? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT meclise geliyor: EYT son durum ne, bu yıl çıkar mı?

EYT'de kritik son dakika gelişmesi: EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin açıkladı...

Milyonlarca emekli adayının yakından takip ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi meclise gelmeye hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT hakkında kritik açıklamalarda bulundu. "Türkiye modeli" uygulanacağını belirten Bakan Bilgin'in açıklaması sonrası EYT son durumu sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

22.08.2022 - 14:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum merak edilen gündem maddeleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin'in tarih ve formül açıklamaları ile çalışmaların hızlandığı belirtilen EYT için sona yaklaşılıyor. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek, hangi yılları kapsıyor? EYT'de öne çıkan formüller hangileri? İşte EYT ilgili merak edilen soruların cevapları...

  • BAKAN BİLGİN' DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI "KENDİ MODELİMİZİ UYGULAYACAĞIZ"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili öenmli açıklamalarda bulundu. EYT düzenlemesinin gündemlerinde olduğunu ve önümüzdeki günlerde tamamlanacağını dile getiren Bakan Bilgin, "Ne Finlandiya ne Almanya; kendi modelimizi uygulayacağız" dediği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde ise "Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz, en uygununu tamamladığımız gün açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı. 

  • EYT NEDİR?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.

    Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.

    EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.

  • EYT SON DURUM NE?

    Memurların heyecanlı beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından sözleşmelei memurlar meselesi ve EYT düzenleemisi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelilkli gündemi arasında bulunan EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bakan Bilgin açıklamasında Çalışma Grubu kurulduğunun müjdesini verdi.  

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklaması şu şekilde; 

    "Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek."

  • 8 EYLÜL 1999’DA YAŞ KOŞULU GETİRİLDİ

    4447 Sayılı Kanun’la, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlarda emeklilik yaşı 7000 prim günüyle kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlara ise yaş koşulu getirildi ve prim günleri kademeli artırıldı.

    Buna göre, sigortalı çalışmaya 9 Eylül 1999 tarihinde başlayan erkek 7000 prim günüyle 60 yaşında emekli olabilir iken, 8 Eylül 1999 tarihinde çalışmaya başlayan erkek 5975 prim günüyle 58 yaşında; 23 Kasım 1998 tarihinde çalışmaya başlayan erkek ise 5900 prim günüyle 57 yaşında emekli olabilecek.

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