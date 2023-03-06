SSK'LI MAAŞLARINDA 5 BİN VE 7 BİN 200 PRİM GÜNÜ DETAYI

Ancak EYT ile yaş şartı kalkar zorunlu prim gün sayısı 8 Eylül 1999 öncesindeki gibi 5 bin güne getirilirse emekli maaşları aynı prim miktarında SSK'lılarda en yüksek 7 bin 200 Bağ-Kur'lularda ise 9 bin gün olduğu için bu prim gün sayısını tamamlamayanların maaşları aynı miktarda prim ödeyen ancak 7 bin 200 ve 9 bin gün prim ödeme şartını yerine getirenlerden daha düşük olacak.

Bu bilgilerle birlikte en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya sabitlendiği için EYT çıktığında asgari ücretten prim yatıran bir EYT'li ile 7 bin 200 günü tamamlamış asgari ücretli EYT'linin maaşı aynı olacak.