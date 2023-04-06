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Haberler Sosyal Güvenlik EYT'lilere fark ödemeleri başladı: Bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak!

EYT'lilere fark ödemeleri başladı

EYT kapsamında mart ayında emeklilik maaş bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı alacaklar

Giriş: 06.04.2023 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
EYT'lilere fark ödemeleri başladı: Bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak!
HABERTURK.COM

Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mart ayında başvuranlar 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı alacaklar.

EYT kapsamında 1.6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT kapsamında Emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıklamıştı.

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