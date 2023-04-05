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Emeklilerinin aylıkları ve bayram ikramiyelerinin tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: SSK emeklilerinin aylıkları ve bayram ikramiyeleri 14-16 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Bağ-Kur aylıkları 17-18 Nisan, Emekli Sandığı ödemeleri ise 19 Nisan'da gerçekleştirilecek

Giriş: 05.04.2023 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
Emeklilerinin aylıkları ve bayram ikramiyelerinin tarihleri belli oldu
HABERTURK.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayramdan önce yatırılacağını belirttiği emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ile ilgili tarihi açıkladı. Bakanlık'tan verilen bilgiye göre SSK emeklilerinin aylıkları ve bayram ikramiyeleri 14-16 Nisan tarihleri arasında ödenecek.

Yapılan açıklamada, Bağ-Kur'luların aylıklarının 17-18 Nisan tarihlerinde ödeneceği bildirilirken, Emekli Sandığı'ndan aylık alanların ise 19 Nisan tarihinde ödeneceği bilgisi verildi.

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklama ile Bakanlık emeklilerin enflasyonun tahribatına karşı korunacağını vurgulayarak, 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL’ ye yükseltilmiştir. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2.000 TL’ye yükseltildiğini belirtmişti.

Açıklamada, "Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda 2.000’er TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır" denilmişti.

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