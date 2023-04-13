EYT'liler ilk maaşlarını yarından itibaren alacak

EYT'liler ilk maaşları yarından itibaren yatacak! 2023 EYT ilk maaş ne zaman ödenecek?

HABERTURK.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayramdan önce yatırılacağını belirttiği emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ile ilgili tarihler belli oldu.

İşlemlerini tamamlayan EYT'liler yarından itibaren hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini alacak. Tüm emeklilere olduğu gibi EYT'lilere de bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek.

Ödeme tarihleri 17-18-19-20 Nisan olanlar yarın, 21-22-23 Nisan olanlara 15 Nisan'da, 24-25-26 Nisan olanlara ise 16 Nisan'da ödeme yapılacak.

Bağ-kur kapsamında ödeme günleri 25-26 Nisan olanların ödemeleri 17 Nisan'da gerçekleşecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ İLK KEZ 2 BİN TL OLARAK ÖDENECEK

24 Mart'ta AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının bin 100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini bildirmişti.

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL’ ye yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyesi 2022 yılında da 1.100 TL olarak uygulandı.

Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda 2.000’er TL ikramiye alacaklar. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15.6 milyon emekli yararlanacak.

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