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EYT formülü netleşiyor: Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik şansı! EYT'de Türkiye modeli için gözler Aralık ayına çevrildi!

EYT formülü netleşiyor: Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik şansı! EYT'de Türkiye modeli için gözler Aralık ayında!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, EYT son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Prim ve sigortalılık sürelerini tamamlayan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu masadaki tek EYT formülü ile erken emekliliğin hayalini kuruyor. Daha önce Türkiye modeli üzerinde durulduğunu açıklayan Bakan Bilgin EYT sorununu çözeceklerini açıkladı. İşte, 2022 EYT son durum...

10.09.2022 - 19:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT yasasının ne zaman çıkacağı milyonlarca emekli adayının gündeminde yer akırken Bakan Bilgin'den konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Katıldığı bir programda gazetecilerin sorularına yanıt veren Bilgin, "EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin." ifadelerini kullandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalarda sona gelinirken Bakan Bilgin, Aralık ayını işaret etmişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yeni Türkiye modeli ile kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilme şansını elde edebilecek. İşte, 2022 EYT son dakika gelişmeleri...

  • "EYT SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ!"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT son durum hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Sorunlar olduğunu ve bunların çözüleceğini belirten Bilgin, “Sorunların çözümü için tedbirler alıyoruz. Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir. Büyük Türkiye yolunda daha emin adımlar ile yürüyeceğiz” idadelerini kullandı.

  • BAKAN NEBATİ'DEN EYT SON DURUM AÇIKLAMASI!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

  • "MASADA SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • EYT İÇİN TEK FORMÜL NE?

    2008 sonrası sigortalı olanlar için hizmet yılı erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda ise 20 yıllık hizmet süresi ve 7 bin 200 prim günü sayısı gerekli. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş koşulunun kaldırılmasıyla ilgili bir formül hayata geçerse erkekler 9 bin günü, kadınlar 7 bin 200 günü tamamladığı takdirde yaşı beklemeden emekli olabilme imkanı buluyor.

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