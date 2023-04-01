EYT emekli promosyon kampanyaları Nisan ayında güncellendi!

Denizbank
EYT'li olarak ilk defa DenizBank'tan maaş alacaklar 3 yıl maaş alma sözüne istinaden mobildeniz uygulaması indirerek 10.000 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanabilirsiniz. Kampanya 30.04.2023 tarihine kadar geçerlidir.
3.500 TL altı maaş alanlar 6.000 TL,
3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar 7000 TL,
7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar 9.000 TL,
10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 10.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.
Bu tutarlardan yararlanmak için MobilDeniz uygulamasını kullanıyor olmak gerekiyor.