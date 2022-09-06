EYT'den yararlanabilir miyim?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin yapılacak düzenlemenin detayları hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 28 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada, "3600 ek gösterge, asgari ücret, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basınla paylaşacağım. Geçici işçiler, EYT’yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim." ifadelerini kullanmıştı. Peki, EYT'den yararlanıp yararlanamayacağımı nasıl anlarım? EYT kimleri kapsayacak? İşte EYT ile ilgili tüm detaylar...

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar, emeklilik için gerekli çalışma yılını ve prim gün sayısını doldursa da yapılan düzenleme ile yaş şartını doldurmadıklarından emekli olamıyor ve emeklilikte yaşa takılıyor. Bu tanımlamaya uyan kişilere EYT'li deniyor.

Bu kapsamda bakıldığında EYT'li grubunu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalı kişiler oluşturuyor.