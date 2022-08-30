BAKAN BİLGİN' DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI "KENDİ MODELİMİZİ UYGULAYACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili öenmli açıklamalarda bulundu. EYT düzenlemesinin gündemlerinde olduğunu ve önümüzdeki günlerde tamamlanacağını dile getiren Bakan Bilgin, "Ne Finlandiya ne Almanya; kendi modelimizi uygulayacağız" dediği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde ise "Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz, en uygununu tamamladığımız gün açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Bakan Bilgin masada EYT ile ilgili tek bir formül olduğunu söyledi. Bununla birlikte EYT düzenlemesiyle ilgili hangi formülün işleteceği ise henüz bilinmiyor. İşte Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç'ın değerlendirdiği olası tahminler...