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İzmir'de kaza, 1 Ağustos 2021'de, Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi.

HALASINDAN KÖPEK ALMASINI İSTEDİ DHA'da yer alan habere göre Kutsal Hazar Eymen Kara (8), halası Zerrin Akça'dan (42) kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Akça, yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi.

EYMEN CİPTEN İNDİ, HALASI HAREKET ETTİ İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipten indi. Bir süre sonra Akça, cipi hareket ettirdi. Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ O anlar, otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan Zerrin Akça ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Zerrin Akça hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.

TANIĞA SÖZ VERİLDİ Akça´nın yargılanmasına İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nde devam edildi. Geçen 28 Kasım'da görülen 10´uncu duruşmaya Eymen´in babası Adem Kara ile taraf avukatları katıldı.

"ARAÇ, KAPI AÇILINCA BİNYAL VERİR" Duruşmada, tanık O.D´ye söz verildi. Olaydaki aracın özelliklerini iyi bildiğini belirten O.D., "Kazada bulunan aracın tamiri sürecinde bulundum, çünkü öncesinde yetkili servisinde çalışmışlığım vardır. Aylar sonra Adem'in yanındayken kamera görüntülerini Adem ile beraber izledik. Bu araçta kapı açılınca sinyal verir. Ayrıca iki kademeli mandal sistemi ile kapanır. Kapının açılması için iki mandalın da aynı anda açılması gerekir ayrıca dışarıdan bir el sıkışması durumunda kapı kapanmaz" dedi. Tanığın ifadesinin ardından karar açıklandı.

TAKDİR İNDİRİMİYLE CEZA 2 YILA İNDİ Hakim, Akça´ya bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan önce 4 yıl hapis cezası veridi. Ardından Eymen'in halası olan sanık Akça'nın kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu anlaşıldığına hükmedip bu cezasında yarı oranda indirim yaptı, 2 yıla indirdi. Sanık Akça'nın suç sonrası tutum ve davranışlarını takdirimi indirim sebebi olduğuna karar veren hakim, cezayı 1 yıl 8 ay hapse çevirdi.

CEZA ERTELENMEDİ, PARAYA ÇEVRİLMEDİ Mahkeme, sanığın geçmişi, sabıka durumu, suç işleme hususundaki eğilimi dikkate alındığında cezasının ertelenmesi halinde ilerde suç işlemekten çekineceği yönünde mahkemeye olumlu kanaat oluşmadığından verilen cezanın ertelenmesine ve para cezasına da çevrilmesine yer olmadığına da hükmetti. SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU Akça´nın 1 yıl 8 ay boyunca sürücü belgesinin geri alınmasına da karar verildi.