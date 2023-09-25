Eylülde kapasite kullanımı arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.743 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 77,3'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek yüzde 76,9 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde) :

Aylar 2022 2023 Ocak 77,6 75,3 Şubat 76,6 75,2 Mart 77,3 73,5 Nisan 77,8 75,4 Mayıs 78,0 76,0 Haziran 77,6 76,8 Temmuz 78,2 77,1 Ağustos 76,7 76,1 Eylül 77,4 77,3 Ekim 76,9 Kasım 75,9 Aralık 76,5