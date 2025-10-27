Eylülde işsizlik sabit kaldı

TÜİK eylül ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylülde bir önceki aya göre 12 bin artarak 3 milyon 75 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.4 iken kadınlarda yüzde 11.1 olarak tahmin edildi.

GENÇ İŞSİZLİK GERİLEDİ

İstihdam edilenlerin sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puan azalarak yüzde 48.9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66.3 iken kadınlarda yüzde 31.8 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.9 puan azalarak yüzde 14.9'a geriledi.

Eylül ayında geniş tanımlı işsizlik oranı olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 1.2 puan azalarak yüzde 28.6'ya düştü.

