Eylül temettü takvimi yayınlandı: Eylül ayında 16 şirket temettü veriyor
Eylül ayına ait temettü takvimi açıklandı. Bu ay içerisinde 16 şirket, elde ettikleri kârın bir kısmını temettü olarak yatırımcılarına dağıtma kararı aldı. Hisse başına ödenecek temettü miktarı ise şirketten şirkete değişiklik gösteriyor. İşte, 2025 Eylül ayı temettü takvimi...
- 1
2025 Eylül ayı yatırımcılar açısından yoğun geçecek. Bu süreçte 16 şirket, yıl içinde elde ettikleri kârın belirli bir kısmını hissedarlarına dağıtmayı planlıyor. Temettü tutarları ise firmaların finansal durumuna ve dağıtım politikalarına göre değişiklik gösterecek. İşte, Eylül ayında duyurulan güncel temettü takvimi ve ayrıntılar…
- 2
2025 EYLÜL TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş.
BIST kodu: DOHOL
Temettü tutarı: 0,2598 TL
Tarihi: 01.09.2025
- 3
Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.
BIST kodu: THYAO
Temettü tutarı: 2,9257 TL
Tarihi: 02.09.2025
-
- 4
Şirket adı: Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: PNLSN
Temettü tutarı: 0,1492 TL
Tarihi: 03.09.2025
- 5
Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
BIST kodu: BIMAS
Temettü tutarı: 3,4000 TL
Tarihi: 17.09.2025
- 6
Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
BIST kodu: ESCAR
Temettü tutarı: 0,1020 TL
Tarihi: 22.09.2025
-
- 7
Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: ALKLC
Temettü tutarı: 0,0069 TL
Tarihi: 22.09.2025
- 8
Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.
BIST kodu: MACKO
Temettü tutarı: 0,4675 TL
Tarihi: 02.06.2025
- 9
Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DESA
Temettü tutarı: 0,0612 TL
Tarihi: 25.09.2025
-
- 10
Şirket adı: Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.
BIST kodu: ADEL
Temettü tutarı: 0,4907 TL
Tarihi: 26.09.2025
- 11
Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.
BIST kodu: LKMNH
Temettü tutarı: 0,1771 TL
Tarihi: 30.09.2025
- 12
Şirket adı: Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: PCILT
Temettü tutarı: 0,7182 TL
Tarihi: 30.09.2025
-
- 13
Şirket adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: OFSYM
Temettü tutarı: 0,3552 TL
Tarihi: 30.09.2025
- 14
Şirket adı: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş.
BIST kodu: SUMAS
Temettü tutarı: 1,7070 TL
Tarihi: 30.09.2025
- 15
Şirket adı: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
BIST kodu: TUPRS
Temettü tutarı: 6,3084 TL
Tarihi: 30.09.2025
-
- 16
Şirket adı: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: ZRGYO
Temettü tutarı: 0,0611 TL
Tarihi: 30.09.2025
- 17
Şirket adı: Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: ALFAS
Temettü tutarı: 0,1386 TL
Tarihi: 30.09.2025