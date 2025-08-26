Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Eylül temettü takvimi yayınlandı: 2025 Eylül ayında 16 şirket temettü veriyor, temettü ne kadar ve ne zaman hesaba geçecek?

        Eylül temettü takvimi yayınlandı: Eylül ayında 16 şirket temettü veriyor

        Eylül ayına ait temettü takvimi açıklandı. Bu ay içerisinde 16 şirket, elde ettikleri kârın bir kısmını temettü olarak yatırımcılarına dağıtma kararı aldı. Hisse başına ödenecek temettü miktarı ise şirketten şirkete değişiklik gösteriyor. İşte, 2025 Eylül ayı temettü takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 17:47 Güncelleme: 26.08.2025 - 17:47
        • 1

          2025 Eylül ayı yatırımcılar açısından yoğun geçecek. Bu süreçte 16 şirket, yıl içinde elde ettikleri kârın belirli bir kısmını hissedarlarına dağıtmayı planlıyor. Temettü tutarları ise firmaların finansal durumuna ve dağıtım politikalarına göre değişiklik gösterecek. İşte, Eylül ayında duyurulan güncel temettü takvimi ve ayrıntılar…

        • 2

          2025 EYLÜL TEMETTÜ TAKVİMİ

          Şirket adı: Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş.

          BIST kodu: DOHOL

          Temettü tutarı: 0,2598 TL

          Tarihi: 01.09.2025

        • 3

          Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.

          BIST kodu: THYAO

          Temettü tutarı: 2,9257 TL

          Tarihi: 02.09.2025

        • 4

          Şirket adı: Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: PNLSN

          Temettü tutarı: 0,1492 TL

          Tarihi: 03.09.2025

        • 5

          Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

          BIST kodu: BIMAS

          Temettü tutarı: 3,4000 TL

          Tarihi: 17.09.2025

        • 6

          Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

          BIST kodu: ESCAR

          Temettü tutarı: 0,1020 TL

          Tarihi: 22.09.2025

        • 7

          Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

          BIST kodu: ALKLC

          Temettü tutarı: 0,0069 TL

          Tarihi: 22.09.2025

        • 8

          Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

          BIST kodu: MACKO

          Temettü tutarı: 0,4675 TL

          Tarihi: 02.06.2025

        • 9

          Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: DESA

          Temettü tutarı: 0,0612 TL

          Tarihi: 25.09.2025

        • 10

          Şirket adı: Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.

          BIST kodu: ADEL

          Temettü tutarı: 0,4907 TL

          Tarihi: 26.09.2025

        • 11

          Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

          BIST kodu: LKMNH

          Temettü tutarı: 0,1771 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 12

          Şirket adı: Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

          BIST kodu: PCILT

          Temettü tutarı: 0,7182 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 13

          Şirket adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

          BIST kodu: OFSYM

          Temettü tutarı: 0,3552 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 14

          Şirket adı: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş.

          BIST kodu: SUMAS

          Temettü tutarı: 1,7070 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 15

          Şirket adı: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

          BIST kodu: TUPRS

          Temettü tutarı: 6,3084 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 16

          Şirket adı: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: ZRGYO

          Temettü tutarı: 0,0611 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 17

          Şirket adı: Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: ALFAS

          Temettü tutarı: 0,1386 TL

          Tarihi: 30.09.2025

