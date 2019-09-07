Kampanya kapsamında Jaguar F-Pace modelinde 50 bin TL’lik takas desteği ve 3 yıl/100 bin km boyunca geçerli Jaguar Care Periyodik Bakım Paketi ücretsiz sunuluyor. Yapılan açıklamaya göre, Land Rover Discovery de Land Rover Online Satış Platformu’nda güncellenen fiyatları ile satışa sunuluyor.