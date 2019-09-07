07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DACIA
Romanya merkezli Dacia, Eylül ayı kampanyasında ECO-G serisi tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz seçeneği sunuyor.
Kampanya dahilinde Dacia’nın fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modellerinde 40 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz yer alıyor.
Markanın Dokker modelinde ise 50 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz seçeneği mevcut. Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak müşterilere ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1.57 faiz oranı sunuluyor.
Eylül ayında Dacia Sandero 63 bin 500TL’den başlayan fiyat ve günlük 39.90TL taksitlerle, Duster ECO-G ise günlük 59.90TL’den başlayan ödeme seçeneklerine sahip.
FIAT
Eylül ayına özel kampanya hazırlayan bir diğer marka Fiat, Egea Ailesi’nde ve Panda modellerinde uyguladığı ÖTV desteği kampanyasını sürdürüyor.
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